Skispringen: Norwegen enttäuscht - Granerud und Co. nur Statisten

Sieg bei der Vierschanzentournee und in der Raw Air Tour, Platz eins im Gesamtweltcup, Rang zwei in der Nationenwertung und WM-Silber - die vergangene Skisprung-Saison verlief für die norwegische Mannschaft fast perfekt.

Entsprechend groß waren die Ansprüche für die anstehende Saison. Eine Wiederholung wurde in der so erfolgsverwöhnten Wintersport-Nation fest angepeilt. Nach drei Springen ist die Stimmung allerdings im Keller.

„In den drei Wettkämpfen, die wir bisher hatten, habe ich den Kopf oft gegen die Wand geschlagen“, bilanzierte Halvor Egnar Granerud nach dem Springen in Lillehammer gegenüber dem Sender NRK .

Schwache Norweger werden in der Heimat verspottet

Das ist wenig verwunderlich, denn hinter den Skandinaviern liegt der schlechteste Saisonauftakt seit 2014 in Willingen. Während damals Ole Marius Ingvaldsen als 18. die beste Platzierung gelang, schaffte es eben jener Granerud in finnischen Ruka immerhin auf Position 16.

Norweger mit zu wenig Training „auf Schnee“?

Doch wirklich viel Besserung ist seither nicht eingetreten. Zwar qualifizierten sich in den zwei folgenden Springen immerhin vier seiner sechs Springer für den zweiten Durchgang, doch in der absoluten Spitze suchte man sie vergeblich.

So befindet sich Granerud als bester Norweger auf Rang 15 im Gesamtweltcup - sein Abstand auf den führenden Stefan Kraft aus Österreich beträgt bereits 243 Punkte.

Auch in der Nationenwertung liegen sie schon fast abgeschlagen hinter der Konkurrenz. Als Vierte haben sie über 550 Punkte Rückstand auf die zweitplatzierte Mannschaft aus Deutschland. „Ich habe keine Ahnung, woran es liegt“, sagte Johann Andre Forfang nach dem ersten Weltcup-Wochenende.

„Ich denke, sie brauchen mehr gute Wiederholungen auf Schnee“, meinte hingegen Silje Opseth. Eine Aussage, die verwundert - schließlich dürften die Springer aufgrund der geografischen Lage am ehesten auf dem weißen Untergrund trainiert haben.

Doch wirklich geholfen hat es nicht. Auch in der Heimat überzeugten sie zu selten. Lediglich Magnus Lindvik zeigte sich als Zehnter in Lillehammer verbessert, nachdem er in Finnland einmal den zweiten Durchgang verpasst hatte.