Skispringen: Raimund muss in Klingenthal passen

Skispringer Philipp Raimund muss am Wochenende beim ersten Heimweltcup der Saison in Klingenthal passen. Der 23-Jährige aus Oberstdorf laboriert nach Angaben des Deutschen Skiverbandes (DSV) an einem Infekt. Eine Nachnominierung gibt es nicht, da die deutsche B-Mannschaft um den sechsmaligen Weltmeister Markus Eisenbichler bereits zum Continental Cup nach Lillehammer gereist ist.