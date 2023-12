Skispringen: Schmid zum Saisonstart zweimal Achte

Skisprung-Weltmeisterin Katharina Schmid ist am ersten Weltcup-Wochenende unter ihrem neuen Namen klar am Podest vorbeigeflogen. Die Oberstdorferin landete beim Saisonstart im norwegischen Lillehammer am Sonntag auf der Großschanze auf Rang acht. Schon einen Tag zuvor war sie auf dem kleinen Bakken als beste Deutsche Achte geworden.