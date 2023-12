Trotz "Lawine" in Bischofshofen: Tournee-Finale gesichert

Grünes Licht trotz weißer Wucht: Das Finale der 72. Vierschanzentournee in Bischofshofen kann ungeachtet des Lawinenabgangs an der Paul-Außerleitner-Schanze in der vergangenen Woche wie geplant am 5. und 6. Januar stattfinden. Dies teilten die Organisatoren mit.