Weißflog glaubt an Wellinger - doch Favorit bleibt Kraft

Der dreimalige Skisprung-Weltmeister Jens Weißflog sieht bei der Vierschanzentournee im starken deutschen Team vor allem Andreas Wellinger als Anwärter auf den Goldadler. "Wenn ich einen wählen müsste, dann ihn. Er hat absolut das Potenzial", sagte der 59-Jährige vor dem Auftakt in Oberstdorf dem SID.

Topfavorit bleibt aber auch für Weißflog der Österreicher Stefan Kraft. "Der Sieg geht nur über ihn, daran kommt man nicht vorbei", sagte der Olympiasieger von 1994. "Das ist vielleicht auch ganz gut so, so ist der Druck für die Deutschen nicht ganz so hoch."