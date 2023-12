Deutscher Traumstart in Vierschanzentournee

Andreas Wellinger Erster, Karl Geiger Zweiter, Philipp Raimund Vierter: Die deutschen Skispringer haben bei der Ouvertüre der 72. Vierschanzentournee ihre Titel-Ambitionen eindrucksvoll unterstrichen. Der zweimalige Olympiasieger Wellinger gewann die Qualifikation in Oberstdorf vor der Rekordkulisse von 16.300 Fans mit einem Sprung auf 135,0 m und geht als Mitfavorit in den Wettkampf am Freitag (ab 17.15 Uhr im Liveticker).