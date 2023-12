Vierschanzentournee: Team für Oberstdorf fix - ein DSV-Springer gestrichen

Angeführt von ihrem glänzenden Weltcup-Trio gehen die deutschen Skispringer in die am Donnerstag in Oberstdorf beginnende 72. Vierschanzentournee (28. Dezember bis 6. Januar). Neben den im bisherigen Winter überaus starken Andreas Wellinger (Ruhpolding), Pius Paschke (Kiefersfelden) und Karl Geiger (Oberstdorf) setzt Bundestrainer Stefan Horngacher wie erwartet noch auf Stephan Leyhe (Willingen) und Philipp Raimund (Oberstdorf).