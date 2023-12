Skispringen: Wellinger Quali-Zweiter in Engelberg - Geiger mit Luft nach oben

Skisprung-Olympiasieger Andreas Wellinger hat in der Qualifikation zum Weltcup in Engelberg mit Platz zwei für das nächste Top-Resultat der DSV-Adler gesorgt, bei Karl Geiger lief es hingegen noch nicht rund. Zum Auftakt der traditionellen Generalprobe für die Vierschanzentournee musste sich der Weltcup-Gesamtzweite Wellinger nach einem Sprung auf 133,0 m mit 167,1 Punkten nur dem Slowenen Anze Lanisek (135,5/170,9) geschlagen geben.

Geiger (Oberstdorf), der in der Vorwoche beim Weltcup-Heimspiel in Klingenthal beide Springen gewonnen hatte, landete nur auf Platz 25, schaffte aber souverän den Einzug in den Wettkampf der besten 50 am Samstag (16.00 Uhr).