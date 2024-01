Besser als der deutsche Meister: Kasai kann es immer noch

Japans Skisprung-Legende Noriaki Kasai ist mit bald 52 Jahren wieder absolut konkurrenzfähig. In Sapporo wurde Kasai am Samstag beim Wettbewerb des Continental Cups, der zweithöchsten internationalen Kategorie nach dem Weltcup, starker Neunter und ließ dabei alle Starter aus Deutschland hinter sich.

Kasai, der bereits 1988 als 16-Jähriger im Parallelstil in Sapporo im Weltcup gesprungen war, könnte nun einen seiner Weltrekorde deutlich verbessern. Gut möglich nämlich, dass "Nori" in dieser Form Mitte Februar bei den Weltcup-Springen in Sapporo über das zusätzliche Kontingent der nationalen Gruppe in Japans Team dabei ist und die Qualifikation übersteht - er wäre dann der erste "50er" in einem Wettkampf auf diesem Level.