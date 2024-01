"Das werde ich nie vergessen": Wellinger veranlasst Hannawald zu emotionaler Rede

„Andi, von meiner Seite noch einmal: Vielen Dank für die sensationelle Tournee! Ihr habt es geschafft, dass sich eine Euphorie verbreitet hat. In Innsbruck ging es für dich ums Überleben und dann trotzdem hier den Mann stehen - das war so schön zu erleben. Am Ende bleibt der geilste Moment, als 25.000 Deutsche die Nationalhymne sangen und du ganz oben standst. Das werde ich nie vergessen. Das bringt dir nicht so viel, aber du wirst deinen Weg weitergehen und das war sensationell - vielen Dank!“

Auch Wellinger dachte nur zu gerne an die Momente in Oberstdorf zurück: „Die Siegerehrung - so etwas habe ich noch nicht erlebt. Es war so unglaublich atemberaubend, in dieser Situation zu sein.“