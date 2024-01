FIS plant Show-Skispringen in Rio oder Dubai

Der Weltverband FIS kann sich Skisprung-Wettkämpfe auch in Rio de Janeiro oder Dubai vorstellen. Möglich machen soll dies eine mobile Schanze, auf der Weiten von etwa 150 m möglich sind. "Wir bieten Emotionen. Und deswegen kann dieser Sport auch in Brasilien attraktiv sein", sagte FIS-Renndirektor Sandro Pertile beim Finale der Vierschanzentournee in Bischofshofen.