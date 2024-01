Vierschanzentournee: Darum ist Neujahrsspringen so wichtig für Wellinger - live im TV, Stream, Ticker

Das Neujahrsspringen der Vierschanzentournee bringt am Montag (14 Uhr im LIVETICKER ) zumindest statistisch gesehen eine kleine Vorentscheidung. Denn wer nach Garmisch-Partenkirchen in der Gesamtwertung führt, hat beste Chancen auf den Goldadler!

Seit 1998/99 lagen von 25 Halbzeitführenden 18 schließlich auch in der Endabrechnung in Bischofshofen vorne. Bei den vergangenen 15 Auflagen verspielten sogar nur drei Springer ihren Vorsprung.

So können Sie das Neujahrsspringen in Garmisch live im TV & Stream verfolgen:

Beste Chancen in Garmisch hat der deutsche Skispringer Andreas Wellinger, der in der Quali auf Platz zwei landete. In seinem K.o.-Duell am Montag bekommt es der Olympiasieger mit dem Kasachen Danil Wassiljew zu tun. Nach seinem Auftaktsieg will er den statistisch so wichtigen zweiten Erfolg folgen lassen.