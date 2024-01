Skispringen: Eisenbichler startet beim COC in Willingen

Skispringer Markus Eisenbichler kehrt nach dreiwöchiger Wettkampfause auf die Schanze zurück. Der 32-Jährige startet am Wochenende im zweitklassigen Continental Cup in Willingen. Für die zeitgleich stattfindende Skiflug-WM am Kulm hatte sich der deutsche Rekordhalter (248,0 m) und WM-Dritte von 2020 nicht qualifiziert.