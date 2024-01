Skispringen: Formschwache Schmid legt Weltcuppause ein

Skisprung-Weltmeisterin Katharina Schmid legt nach ihrem enttäuschenden Saisonstart eine Weltcuppause ein. Die Oberstdorferin geht am Mittwoch und Donnerstag auf der Kleinschanze in Villach nicht an den Start und absolviert stattdessen einen Trainingsblock.

Die Entscheidung sei in Absprache mit den Trainern getroffen worden, teilte der Deutsche Skiverband mit.

Schmid, die im Frühjahr bei der WM in Planica dreimal Gold gewonnen hatte, liegt derzeit im Gesamtweltcup nur auf Rang 14, ihr bestes Saisonergebnis ist Platz acht. "Sie kann die Handbremse noch nicht lösen. Woran es genau liegt, wissen wir noch nicht", hatte Cheftrainer Thomas Juffinger am Montag nach der Two Nights Tour gesagt.