Skispringen: Schmid und Schmid zurück im Weltcupteam

„Zuletzt habe ich noch einmal daheim in Oberstdorf trainiert - das war ein Schritt in die richtige Richtung. Es ist schön, wieder mit dem Team unterwegs zu sein“, sagte Schmid.

Martin Hamann nicht mehr dabei

Angeführt wird die Mannschaft vom Tournee-Zweiten Andreas Wellinger (Ruhpolding). Bei den zwei Springen in Wisla am Samstag und Sonntag, einem in Szczyrk am folgenden Mittwoch und den zwei Wettbewerben in Zakopane (20./21. Januar) gehen zudem Karl Geiger (Oberstdorf), Stephan Leyhe (Willingen), Pius Paschke (Kiefersfelden) und Philipp Raimund (Oberstdorf) an den Start.