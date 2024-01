Skispringen: Szczyrk-Weltcup wird in Lahti nachgeholt

Der im 17. Januar abgebrochene Skisprung-Weltcup im polnischen Szczyrk ist für den 1. März in Lahti neu angesetzt worden. In Finnland findet damit Freitags ab 17.00 Uhr MEZ ein zusätzliches Einzelspringen der Männer statt, an den folgenden beiden Tagen stehen im WM-Ort von 2017 ein Team- und ein Einzelwettbewerb an.