Skispringen: Wellinger weiter in Topform

Skispringer Andreas Wellinger präsentiert sich auf der PolSKI-Tour weiter in Topform. Auf den Tag genau zehn Jahre nach seinem ersten Weltcupsieg flog der 28-Jährige in der Qualifikation im polnischen Szczyrk am Dienstagabend auf den dritten Rang. Mit seinem Flug auf 100,5 m weckte Wellinger zwei Tage nach seinem dritten Platz in Wisla Hoffnungen für den Wettkampf am Mittwoch (17.30 Uhr/ARD und Eurosport).