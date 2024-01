Vertrauter Name: Schuster gibt Tournee-Premiere

Wie der Vater, so der Sohn: Der Österreicher Jonas Schuster (20) kommt in Innsbruck zu seiner Premiere bei der Vierschanzentournee. Der Sohn des langjährigen Bundestrainers Werner Schuster ist Teil der vierköpfigen nationalen Gruppe, die der Gastgeber in der Qualifikation für das Bergiselspringen am Dienstag (13.30 Uhr) an den Start schicken darf.

Schuster hatte im Februar bei der Junioren-WM im kanadischen Whistler Silber im Einzel und Gold mit der Mannschaft gewonnen. Im Weltcup kam er bislang erst einmal zum Einsatz, am 18. Februar 2023 holte er in Rasnov in Abwesenheit zahlreicher Topstars als Zehnter direkt Weltcuppunkte.

Vater Werner Schuster, der die Tournee als Eurosport-Experte begleitet, nahm in seiner Karriere dreimal an einer kompletten Vierschanzentournee teil. Sein bestes Tagesergebnis ist ein elfter Platz am 6. Januar 1988 in Bischofshofen.