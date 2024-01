Vierschanzentournee: Andreas Wellinger bei Neujahrsspringen auf dem Podium!

Andreas Wellinger hat beim Neujahrsspringen der 72. Vierschanzentournee Platz drei belegt und damit die Gesamtführung erfolgreich verteidigt. Sieger in Garmisch-Partenkirchen wurde der Slowene Anze Lanisek vor dem Japaner Ryoyu Kobayashi. Die deutschen Skispringer müssen damit weiter auf den ersten Sieg in „GAP“ seit Sven Hannawald am 1. Januar 2002 warten.

Wellinger baut Vorsprung auf Kraft aus

Weltcup-Spitzenreiter Stefan Kraft (Österreich), der zuletzt sechsmal in Folge auf der zweiten Station der Tourneesieg verspielt hatte, patzte diesmal zumindest nicht gewaltig und wurde Sechster (276,6), liegt in der Tourneewertung aber schon über 25 Punkte (14 Meter) hinter Wellinger zurück.

Tournee-Entscheidung fällt in Bischofshofen

„Es läuft gut, jetzt muss ich einfach so weitermachen“, sagte Wellinger: „Und ich hoffe auf faire Wettkämpfe in Österreich.“ Das war vor allem in Innsbruck zuletzt nicht immer so.