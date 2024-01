Vierschanzentournee-Finale sorgt für starke TV-Quote

Das packende Finale der 72. Vierschanzentournee in Bischofshofen hat der ARD am Samstag ein starke TV-Quote beschert. Den ersten Durchgang beim Showdown zwischen Andreas Wellinger und dem Japaner Ryoyu Kobayashi wollten 6,02 Millionen Zuschauer sehen, im zweiten Durchgang waren es sogar 6,68 Millionen. Das ergab einen Marktanteil von in der Spitze 36,4 Prozent.

An die Traumquoten der Tournee-Hochzeiten kam die ARD indes bei weitem nicht ran: Als sich Sven Hannawald am 6. Januar 2002 den bislang letzten deutschen Tourneesieg sicherte, waren bei RTL in der Spitze sagenhafte 14,89 Millionen Menschen bei einem Marktanteil von 57,9 am Bildschirm dabei.