Vierschanzentournee: So viel Preisgeld kassiert der Sieger

Als Gesamtsieger der Tournee kassiert Kobayashi eine Siegprämie von 100.000 Schweizer Franken, umgerechnet etwa 108.000 Euro. Es ist der Löwenanteil eines Gesamtpreisgelds von knapp über 164.000 Euro, die an die siegreichen Springer ausgeschüttet wird.

Die vier Tagessieger (Wellinger, Anze Lanisek, Jan Hörl, Stefan Kraft) bekommen je 10.000 Schweizer Franken (10.800 Euro) - zusätzlich gibt es noch 3000 Franken (3225 Euro) für die Quali-Sieger. Wellinger, in Oberstdorf auch in der Qualifikation Erster, streicht also insgesamt knapp über 14.000 Euro dafür ein.