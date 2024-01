Wellinger überzeugt in Zakopane - Sturz-Drama um Norweger

Skisprung -Olympiasieger Andreas Wellinger hat bei der Qualifikation zum abschließenden Einzelspringen der PolSKI-Tour im polnischen Zakopane seine Topform bestätigt. Der Weltcup-Gesamtzweite aus Ruhpolding landete am Freitag nach einem Sprung auf 139,5 m von der Wielka-Krokiew-Schanze auf Platz zwei. Besser war nur Weltcup-Spitzenreiter Stefan Kraft (Österreich) mit der Tagesbestweite von 140,0.

Bei deutlich besseren Bedingungen als am Mittwoch in Szczyrk, wo das zweite Einzelspringen der PolSKI-Tour wegen starker Winde abgebrochen werden musste, überstanden auch die weiteren deutschen Springer die Qualifikation.

Stephan Leyhe (Willingen/14.), Philipp Raimund (Oberstdorf/15.), Pius Paschke (Kiefersfelden/19.), Constantin Schmid (Oberaudorf/26.) und Karl Geiger (Oberstdorf/39.) schafften glanzlos den Einzug in den Wettkampf der besten 50 am Sonntag. Zuvor wird am Samstag (jeweils 16.00 Uhr/ARD und Eurosport) ein Teamspringen ausgetragen.