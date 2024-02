Skifliegen: Qualifikation in Oberstdorf abgesagt

Starker Wind hat zum Auftakt des Skiflug-Weltcups in Oberstdorf zur Absage der Qualifikation gesorgt. An der Heini-Klopfer-Schanze war am Mittag bereits das gesamte Training gestrichen worden, kurz vor Beginn wurde dann auch die für 16.45 Uhr geplante Ausscheidung für das erste Einzel gestrichen.