Skifliegen: Wellinger führt Aufgebot für Oberstdorf an

Vizeweltmeister Andreas Wellinger führt das deutsche Aufgebot beim Skiflug-Weltcup in Oberstdorf an. Neben dem Einzel-Silbermedaillengewinner vom Kulm treten acht weitere Springer des Deutschen Skiverbandes (DSV) beim Heimspiel an. Mit dabei sind auch Stephan Leyhe, Karl Geiger und Pius Paschke, die mit Wellinger im Januar in Österreich WM-Bronze im Teamwettbewerb gewonnen hatten.

"Der Einstieg in die Skiflug-Saison am Kulm war für mich sehr erfolgreich", sagte Wellinger: "Ich werde in Oberstdorf weiter an meiner Performance arbeiten, um die Stabilität der Sprünge weiter zu erhöhen." Der 28-Jährige freue sich sehr auf die Kulisse mit den heimischen Fans.

"Neben unserer Weltcup-Mannschaft bringen wir zum zweiten Mal in diesem Winter auch unsere Nationale Gruppe an den Start", sagte Bundestrainer Stefan Horngacher: "Da man Skifliegen nicht trainieren kann, nutzen wir die Chance, unsere jungen Athleten auf einer zu bewältigenden Anlage an das Skifliegen heranzuführen."