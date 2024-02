Skispringen: Schmid Dritte und Fünfte in Hinzenbach

Skisprung-Weltmeisterin Katharina Schmid hat sich nach dreiwöchiger Wettkampfpause eindrucksvoll in der Weltspitze zurückgemeldet. Die Oberstdorferin landete beim Weltcup in Hinzenbach am Sonntag auf Rang fünf, nachdem sie tags zuvor Dritte geworden war. Der Sieg ging an beiden Tagen an Lokalmatadorin Eva Pinkelnig (Österreich).