Skispringen: Schmid gelingt starkes Willingen-Wochenende

Skisprung-Weltmeisterin Katharina Schmid hat bei ihrem Heimspiel in Willingen mit zwei Top-Platzierungen überzeugt. Nach Rang drei am Samstag bewies die Vorjahressiegerin 24 Stunden später als Sechste im hessischen Dauerregen erneut aufsteigende Form. Ihren ersten Saisonsieg holte am Sonntag die Norwegerin Silje Opseth mit einem Traumflug auf 150,0 m.

Der wechselnde Wind und die nasse Anlaufspur sorgten an beiden Tagen für schwierige Verhältnisse. Darunter litt auch Selina Freitag, die mit den Rängen 14 und 10 jeweils zweitbeste Deutsche war und erstmals in diesem Winter in den Top Ten landete. Am Samstag hatte die Team-Weltmeisterin nach dem ersten Durchgang sogar den sechsten Platz belegt. Drittbeste Deutsche auf der Mühlenkopfschanze war an beiden Tagen Luisa Görlich auf den Positionen 15 und 12.