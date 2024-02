Skispringerinnen-Weltcup in Rasnov abgesagt

Der Weltcup der Skispringerinnen am 17. und 18. Februar in Rasnov (Rumänien) ist abgesagt worden.

Zur Begründung führte der Weltverband FIS am Donnerstag „ungünstige Schneebedingungen“ an, derzeit herrschen in Rumänien zweistellige Plusgrade. Damit geht die Saison erst am 24./25. Februar in Hinzenbach weiter.