Wellinger stürzt in Sapporo ab - Domen Prevc siegt

Skispringer Andreas Wellinger hat beim Weltcup in Sapporo eine erneute Podestplatzierung klar verpasst. Einen Tag nach Rang drei musste sich der zweimalige Saisonsieger in Japan mit dem 16. Rang begnügen, es war sein zweitschlechtestes Ergebnis des Winters. Der Sieg ging überraschend an den Slowenen Domen Prevc, der erstmals seit März 2019 wird ganz oben stand.