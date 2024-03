Brisanter Sieger im Teamspringen: DSV-Adler auf dem Podium

Furioser Forfang führt Norwegen zum Sieg

Damit blieben Wellinger und Co gut 50 Punkte, umgerechnet 29 Meter, hinter den überragenden Norwegen (935,2). Bei den Skandinaviern glänzte ausgerechnet Johann Andre Forfang mit dem weitesten Satz des Tages auf 135,5 Meter. Als norwegischer Athletensprecher ist Forfang einer der Drahtzieher im Streit um Cheftrainer Alexander Stöckl. Forfang und Co haben sich in einem Brief an den Verband gegen den langjährigen Erfolgstrainer gestellt und diesem unter anderem Defizite im menschlichen Umgang bescheinigt. Wie schon in den letzten Wochen war Stöckl auch in Lathi nicht mit dabei.