DSV-Einigung mit Horngacher in Sicht: "Vorgespräche gut"

Skisprung-Bundestrainer Stefan Horngacher und der Deutsche Skiverband (DSV) stehen vor einer Einigung über eine Fortsetzung der Zusammenarbeit. Dies bestätigte der Österreicher in Oslo in der ARD.

In den Trainermarkt könnte nach der Saison reichlich Bewegung kommen. In Norwegen meutern die Springer gegen den langjährigen Erfolgscoach Alexander Stöckl, der deshalb beim Heim-Weltcup am Wochenende in Oslo nicht anwesend war. Auch in Polen steht Thomas Thurnbichler, wie Stöckl ein Landsmann Horngachers, nach einer desaströsen Saison stark unter Druck.