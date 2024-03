Skifliegen: Frauen-Wettkampf in Vikersund abgesagt

Beim Skiflug-Weltcup in Vikersund ist der erste von zwei Frauen-Wettkämpfen am Samstagmorgen abgesagt worden. Schlechtes Wetter am Monsterbakken mit starken Böen und viel Schnee machte eine Austragung unmöglich. Ob der erste Wettbewerb der Männer ab 16.00 Uhr ausgetragen werden kann, ist noch offen.

Für die Frauen ist am Sonntag (10.00 Uhr) ein weiterer Wettkampf angesetzt. „Ich hoffe, dass das Wetter morgen so kommt wie vorhergesagt - es soll ganz gut werden“, sagte Schmid. Am folgenden Wochenende steigt das Saisonfinale mit einem Springen in Planica.