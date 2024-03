Skifliegen: Wellinger in der Qualifikation Zehnter

Skispringer Andreas Wellinger hat sich in der Qualifikation für das Fliegen am Monster-Bakken in Vikersund von seinem jüngsten Rückschlag gut erholt gezeigt. Der Dritte des Gesamtweltcups segelte in Norwegen auf 221,0 m und belegte mit 203,6 Punkten als bester Deutscher den zehnten Rang, am Mittwoch auf der Großschanze von Trondheim war Wellinger nur 28. geworden - sein schlechtestes Ergebnis seit fast einem Jahr.