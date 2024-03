Skispringen: Schmid enttäuscht in Trondheim - Freitag Siebte

Skisprung-Weltmeisterin Katharina Schmid hat auf der zweiten Station der Raw-Air-Tournee nicht an ihre starken Leistungen beim Auftakt in Oslo anknüpfen können. Die 27 Jahre Oberstdorferin kam am Dienstag in Trondheim beim Sieg der Norwegerin Eirin Marie Kvandal nicht über Platz 16 hinaus.