Skispringen: Schmid in Lahti deutlich zurück

Skisprung-Weltmeisterin Katharina Schmid hat beim Weltcup in Lahti eine Enttäuschung erlebt und die Top 10 verpasst. Die 27 Jahre alte Oberstdorferin kam am Freitagmorgen beim Sieg der Slowenin Nika Kriznar nur auf Platz elf und vergab mit einem schwachen zweiten Durchgang ihr fünftes einstelliges Ergebnis in Serie.