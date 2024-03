Skisprung-Legende: "Was hier abgelaufen ist, ist lächerlich"

Grund dafür sind zwei Entscheidungen, die die Gemüter erhitzen. Nummer eins: Das erste Weltcup-Skifliegen der Frauen in Vikersund am vergangenen Wochenende sollte eigentlich zeigen, dass auch die Frauen nun auf der größten Bühne stattfinden.

Doch als es um den Ersatz für die wetterbedingt ausgefallenen Einzelfliegen vom Samstag ging, schauten die Frauen einmal mehr in die Röhre. Während die Männer ein Ersatzspringen am Sonntag bekamen, gingen die Damen leer aus.

Empörung über FIS: Pinkelnig fühlt sich „verarscht“

Goldberger: „Hört sich sehr nach einer Ausrede an“

Frauen im Skispringen? „Wir werden tatsächlich mit Füßen getreten“

Aus Protest gegen die Ungleichbehandlung verzichtet die 24-Jährige, die in Vikersund im zweiten Durchgang mit 230,5 Metern einen neuen Weltrekord aufgestellt hatte, auf einen Start in Planica. Auch Raw-Air-Siegerin Eirin Marie Kvandal tritt nicht in Slowenien an.