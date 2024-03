Wellinger nur 15. bei Quali in Oslo

Skispringer Andreas Wellinger hat zum Auftakt der zehntägigen Raw-Air-Tour in Norwegen seine Topform nicht ganz bestätigen können. Der Dritte des Gesamtweltcups flog am Holmenkollen in Oslo in der Qualifikation auf 128 m und belegte den 15. Rang. Gewinner der Vorausscheidung wurde der Österreicher Daniel Huber (134,5 m).