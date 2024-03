Wellinger wieder weit zurück - Kraft führt

Skisprung-Olympiasieger Andreas Wellinger hat auch beim zweiten Wettkampf der norwegischen Raw-Air-Tour in Oslo fast alle Chancen auf ein Spitzenergebnis bereits im ersten Durchgang verspielt. Der 28-Jährige aus Ruhpolding kam am Holmenkollen mit einem Sprung auf 123,0 nur auf Platz 18, nachdem er am Samstag als 20. sein schlechtestes Saisonerlebnis verzeichnet hatte.