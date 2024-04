Der Grenzbereich im Skispringen ist erreicht

Erst Ende März hatte Martin Schmitt noch darüber spekuliert, wie sich denn der Skisprung -Weltrekord in der Zukunft entwickeln würde. Bei den 253,5 Metern des Österreichers Stefan Kraft müsse noch nicht Schluss sein, hatte der ehemalige Weltklasse-Springer der dpa vor dem Saisonfinale in Planica gesagt.

Nur einen Monat später waren alle Spekulationen über einen neuen Weltrekord jäh beendet. Mit seinem Rekordsprung kratzte Ryoyu Kobayashi dabei an der irren Weite von 300 Metern. Der Japaner sprang auf einer provisorischen Schanze in Island unglaubliche 291 Meter weit und überbot den bisherigen Weltrekord um fast 40 Meter. Das bestätigte der Weltverband FIS am Mittwoch.