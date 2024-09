Skisprung-Eklat hinterließ Spuren: "Habe viel Gewicht verloren"

Es war ein Thema, das im vergangenen Winter den norwegischen Wintersport monatelang in Atem hielt: In ein Brandbrief der Skispringer wurde die Menschenführung des Bundestrainers Alexander Stöckl scharf kritisiert. Das Schreiben an den Landesverband resultierte schlussendlich in der Entlassung des 50-Jährigen, weil sich der Bruch als irreparabel erwies.