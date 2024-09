Skispringen: Tournee-Auftakt in Oberstdorf schon ausverkauft

Alle 25.500 Tickets für das Skispringen am 29. Dezember sind weg. Georg Geiger, Vorsitzender des Skiclubs Oberstdorf, ist überwältigt.

Mehr als drei Monate vor der Vierschanzentournee ist der Auftakt in Oberstdorf bereit ausverkauft. Alle 25.500 Tickets für das Skispringen am 29. Dezember sind weg. „Wir sind echt überwältigt. Das ist der Hammer“, sagte Georg Geiger, Vorsitzender des Skiclubs Oberstdorf.

Im vergangenen Winter hatte Andreas Wellinger die Arena am Schattenberg mit seinem Sieg in ein Tollhaus verwandelt. In der Gesamtwertung der Tournee wurde der Bayer Zweiter hinter dem Japaner Ryoyu Kobayashi.