Paschke heiß auf Kuusamo: "Coolste Schanze"

Paschke führt nach einem Sieg und einem zweiten Platz in Lillehammer erstmals den Gesamtweltcup an. „Im Gelben Trikot dort hinfahren zu können, ist noch einmal ein schöneres Gefühl. Ich hoffe, dass Wetter und Wind passen und dass wir zwei Wettkämpfe springen können“, sagte der Routinier. Am Polarkreis war Paschke vor einem Jahr als Zweiter erstmals in seiner Karriere auf das Podest geflogen, einen Tag später wurde er Vierter.