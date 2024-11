Schmid und Freitag sorgen für deutsches Doppel-Podest

Die beiden deutschen Skispringerinnen müssen sich in Lillehammer nur Nika Prevc beugen.

Skispringerin Katharina Schmid hat beim Saisonauftakt auf ihrer Lieblingsschanze in Lillehammer gleich den ersten Podestplatz des Weltcup-Winters verbucht. In Norwegen musste sich die 27-Jährige aus Oberstdorf am Samstag nur Sloweniens Weltcup-Gesamtsiegerin Nika Prevc geschlagen geben. Als Dritte schaffte auch Selina Freitag den Sprung aufs Podest und sorgte für ein ganz starkes Debüt des neuen Bundestrainers Heinz Kuttin.