Skispringen: Schmitt sieht Regel-Änderung kritisch - und lobt Wellinger

Wellinger, der in der Vorsaison Dritter im Gesamtweltcup wurde, könne um "Podestplätze und Siege mitspringen", sagte Schmitt, der als Experte für den TV-Sender Eurosport arbeitet, am Donnerstag in einer Medienrunde. Die neue Weltcup-Saison beginnt am Freitag im norwegischen Lillehammer.