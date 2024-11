Deutscher Olympiasieger offenbart Erkrankung

Der ehemalige Skispringer und Olympiasieger Severin Freund hat offenbart, dass er unter Epilepsie leidet. „Es findet in der Öffentlichkeit kaum Beachtung, dabei betrifft es viele“, erklärte der 36-Jährige im Interview mit der Welt am Sonntag seinen Schritt an die Öffentlichkeit. Es würde nur leider kaum darüber gesprochen, kritisierte der heutige ZDF-Experte vor dem Auftakt der Skispringer an diesem Wochenende.