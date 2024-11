Skispringen: Frauen kämpfen weiter um "Schanzengleichheit"

Immerhin 26 Einzelwettkämpfe stehen im kommenden WM-Winter an, nur in der vergangenen Saison waren es mehr (28). Schon der Auftakt in Lillehammer zeigt den höheren Stellenwert, den die Springerinnen inzwischen haben: Erstmals eröffnen am Freitag (16.15 Uhr/ARD und Eurosport) Männer und Frauen in einem Mixed-Wettkampf gemeinsam den Winter.