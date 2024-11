Skispringen: Saison-Aus für Olympiasieger Huber

Der 31 Jahre alte Österreicher ist am Knie operirt worden,

Der 31 Jahre alte Österreicher ist am Knie operirt worden,

Team-Olympiasieger Daniel Huber fällt für den gesamten Skisprung-Winter aus. Der Österreicher, der im März das Saisonfinale in Planica gewonnen hatte, musste sich einer Operation am rechten Knie unterziehen. Dies gab Österreichs Skiverband am Samstag bekannt.