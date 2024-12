"Da blutet das Herz": Eisenbichler verpasst Tournee-Auftakt

Eisenbichlers Fokus auf Neujahrsspringen

Somit liegt sein Fokus bei der Tournee auf dem Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen, wo Eisenbichler als Teil der nationalen Gruppe starten darf. „In Garmisch bin ich wieder dabei“, sagte er: „Da werde ich versuchen, wieder zu performen.“ Und bis dahin? Drückt er seinen Teamkollegen die Daumen - allen voran Pius Paschke. „Ich würde es ihm so gönnen, er hat es so verdient“, sagte Eisenbichler über den in dieser Saison bislang überragenden 34-Jährigen: „Er hat jahrelang so gekämpft, jetzt rockt er das Ding dermaßen. Ich drücke ihm die Daumen.“