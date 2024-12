Dritter Saisonsieg: Paschke triumphiert in Wisla

Pius Paschke bleibt der Überflieger des Skisprung-Winters. Beim Weltcup im polnischen Wisla gelang dem 34 Jahre alten Spätstarter in überlegener Manier bereits der dritte Saisonsieg. Drei Wochen vor Beginn der Vierschanzentournee baute Paschke damit die Führung im Gesamtweltcup aus .

Paschke schreibt sagenhafte Erfolgsgeschichte fort

Tschofenig hatte den ersten Wettbewerb am Samstag gewonnen und war damit zum ersten im 21. Jahrhundert geborenen Weltcup-Sieger geworden. Paschke hatte dabei als Dritter erneut geglänzt.

Mit seinem Erfolg am Sonntag schrieb der Oberbayer aber seine sagenhafte Erfolgsgeschichte fort - auf allen drei Schanzen der bisherigen Saisonstationen hat Paschke gewonnen. Drei Siege in den ersten sechs Springen hatte als zuvor als letzter Deutscher Martin Schmitt in der Saison 2000/01 geschafft.