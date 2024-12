Ex-Coach Schuster hofft auf Paschke: "Das Niveau ist da"

Der ehemalige Skisprung-Bundestrainer Werner Schuster traut Pius Paschke den Sieg bei der Vierschanzentournee zu. „Keine Frage - natürlich kann er das. Wenn jemand im Gesamtweltcup führt, dann ist das Niveau da“, sagte der Österreicher dem SID kurz vor dem ersten Wettkampf am Sonntag (16.30 Uhr) in Oberstdorf.

Paschke hat in dieser Saison bereits fünf Saisonsiege gefeiert, bei der Generalprobe in Engelberg hatten allerdings die Springer aus Österreich dominiert. „Vielleicht kann Gregor Deschwanden, Marius Lindvik oder Anze Lanisek eingreifen. Aber gerade in Österreich ist die Breite gerade enorm groß, und es sind auch junge Leute dabei. Uli Hoeneß würde als österreichischer Skisprungfunktionär sagen: Für die nächsten zehn Jahre können wir uns zurücklehnen“, sagte Schuster.

„Aber das wäre ein Wunder“

Kaum Chancen hat nach Ansicht von Schuster aber Vorjahressieger Ryoyu Kobayashi, der in diesem Winter noch nicht in Schwung gekommen ist. „Vielleicht ist er Weihnachten in einen Zaubertrank gefallen und ich setze mich hiermit in die Nesseln. Aber das wäre ein Wunder“, sagte er.