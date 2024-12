Skispringen: Schmid dominiert doppelt in China

SID 08.12.2024 • 11:20 Uhr Im Intercontinental Cup auf der Olympiaschanze von 2022 gewinnt die Oberstdorferin zweimal mit Riesen-Vorsprung.

Die siebenmalige Skisprung-Weltmeisterin Katharina Schmid ist mit zwei überlegenen Siegen in ihr China-Gastspiel gestartet. Im zweitklassigen Intercontinental Cup gewann die 28-Jährige aus Oberstdorf auf der kleinen Olympiaschanze von 2022 in Zhangjiakou am Sonntag mit 53,9 Punkten (umgerechnet 27 m) Vorsprung auf Teamkollegin Selina Freitag.

{ "placeholderType": "MREC" }

Bereits am Samstag hatte sich Schmid mit 53,8 Punkten Vorsprung vor der Chinesin Liu Qi durchgesetzt. Die Weltcup-Gesamtzweite Freitag war disqualifiziert worden. Im Gegensatz zu den weiteren Topnationen war das deutsche Team frühzeitig in Bestbesetzung zu den beiden ICOC-Springen in China angereist, um sich für die Weltcupspringen am folgenden Wochenende an gleicher Stelle einzufliegen. Den Weltcup führt Schmid an.

Schmid feiert Doppelsieg

An die Schanzen von Zhangjiakou hat Schmid gemischte Erinnerungen: Bei den Winterspielen 2022 holte sie Silber im Einzel, im Mixed-Team-Wettbewerb wurde Schmid disqualifiziert, das deutsche Team blieb ohne Medaille.